Иркутск, , 09:23 — REGNUM В Иркутской области действуют восемь лесных пожаров на площади 102,5 га, еще семь лесных пожаров на площади 2020 га локализованы. Об этом 13 мая сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Лесной пожар ИА REGNUM

«В Иркутской области действуют восемь лесных пожаров на площади 102,5 га. Ещё семь на площади 2020 га локализованы. Прогноз — девять точек ликвидировать до конца суток, оставшиеся шесть локализовать. Основные пожары сосредоточены в Братском, Тайшетском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Зиминском и Усольском районах», — написал он в телеграм-канале.

По прогнозам в ближайшие трое суток по области ожидается высокая пожароопасность лесов, отметил глава региона.

Он также напомнил, что на территории всей области действует режим ЧС.

«Впереди теплые выходные, в воскресенье — до +27 °C. Посещение лесов запрещено! Охота и рыбалка тоже по запретом», — подчеркнул Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 24 регионах России за сутки 12 мая лесные службы ликвидировали 204 лесных пожара на площади 26,291 га.

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