Иркутск, 13 мая 2022, 09:23 — REGNUM В Иркутской области действуют восемь лесных пожаров на площади 102,5 га, еще семь лесных пожаров на площади 2020 га локализованы. Об этом 13 мая сообщил глава региона Игорь Кобзев.
По прогнозам в ближайшие трое суток по области ожидается высокая пожароопасность лесов, отметил глава региона.
Он также напомнил, что на территории всей области действует режим ЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, в 24 регионах России за сутки 12 мая лесные службы ликвидировали 204 лесных пожара на площади 26,291 га.
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