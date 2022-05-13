Москва, , 12:02 — REGNUM В России планируется усилить ответственность в отношении виновников ландшафтных пожаров. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

Виктория Абрамченко Government.ru

«В этом году есть предложение просто кратко увеличить ответственность виновников таких ландшафтных, природных пожаров», — сказала Абрамченко.

По её словам, уровень штрафа для виновных должен быть «отрезвляющим»: «Если вместо двух тысяч будет 50 или 100 тысяч, люди подумают, а надо ли баловаться огнем».

Абрамченко отметила, что в случае вины сельхозпредприятий и совершения ими поджогов палов такие предприятия будут лишаться льготной поддержки.

Она также рассказала, что некоторые главы регионов настаивали на возмещении всех издержек за счёт виновников пожаров: «К сожалению, с лесными пожарами очень сложно установить такого виновника, поэтому мы идем по нескольким направлениям изменения законодательства».