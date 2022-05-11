Красноярск, , 07:24 — REGNUM Уголовные дела в связи с гибелью восьми человек и уничтожением жилых домов и социальных объектов в результате массовых пожаров возбуждены в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Уточняется, что дела возбуждены по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»), ч. 1, ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» — четыре эпизода), ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей»).

По данным следствия, 7 мая в связи с резким ухудшением погоды, сильным порывистым ветром в 60 населённых пунктах края из-за короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы возникли пожары. По предварительной информации, огонь уничтожил 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, девять социальных учреждений. Погибли восемь человек.

В селе Талажанка Казачинского района погибли две женщины и мужчина, в селе Никольск Шарыповского района — мужчина и женщина, в городе Заозерный Рыбинского района — женщина. В деревне Ашпатск и селе Курай Дзержинского района погибли две женщины. Они находились непосредственно в очаге пожаров.

Причинами возгораний стали короткие замыкания электропроводок и ЛЭП, пал сухой травы. Из-за этого огонь распространился в населённых пунктах.

В рамках уголовных дел о причинении смерти по неосторожности следователи задержали мастера участка Казачинского РЭС филиала ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго»; начальника Рыбинского РЭС производственного отделения филиала ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго»; начальника района электрических сетей производственного отделения Восточные электрические сети (Дзержинский район электрических сетей) филиала ПАО «РоссетиСибирь»-«Красноярскэнерго». Мастер участка находится под домашним арестом.

Специалисты осмотрели места происшествия, изъята кадровая и техническая документация, допрашиваются свидетели. Расследование уголовных дел продолжается.

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