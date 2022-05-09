Кемерово, , 15:44 — REGNUM По поручению президента России врио министра МЧС Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологи Александр Козлов прибыли в Кузбасс. Сейчас они работают в Тяжинском муниципальном округе, где произошли пожары в трёх населенных пунктах. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Врио министра МЧС РФ Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологи Александр Козлов прибыли в Кузбасс МЧС России по Кемеровской области

«Совместно с начальником ГУ МЧС России по Кемеровской области и главой муниципального округа Виктором Серебровым врио министра Александр Чуприян посетил пострадавшие населённые пункты», — уточнили в ведомстве.

Также был совершён облёт территорий населенных пунктов Изындаево и Листвянки.

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