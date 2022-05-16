Омск, , 13:12 — REGNUM За неделю в Омской области оштрафовали более ста человек, создавших угрозу возгорания или пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 мая в областном правительстве. С оштрафованных взыщут более 800 тысяч рублей.

Пожар ГУ МЧС по Республике Крым

По данным областного главка МЧС, за прошедшую неделю в регионе потушено 38 возгораний на площади 1333 гектара. Локализован пожар в Больше-Уковском районе. Населённым пунктам огонь не угрожает.

По результатам проверок составлено 58 протоколов, выдано 139 предостережений. 77 материалов по фактам неисполнения противопожарных требований направлено в прокуратуру. Административные дела возбуждены и в отношении ряда сельскохозяйственных организаций. Отжиг травы на их полях становился причиной ландшафтных или лесных пожаров. В Муромцевском районе задержан сельхозпроизводитель, виновным в возникновении пожара.

С начала пожароопасного сезона в Омской области возбуждено 23 уголовных дела, в том числе по пожарам в омской Новоалександровке, городе Называевске, селе Верблюжье Саргатского района. Задержано и арестовано несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введённый из-за пожаров. Между тем, по оценкам областных властей, в последние дни ситуация с лесными и ландшафтными пожарами стабилизировалась.

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