Барнаул, , 14:22 — REGNUM В Алтайском крае с 12 по 15 мая сохраняется высокая пожароопасность: запрещено раскисать костры, сжигать мусор и траву. По данным территориального ГУ МЧС РФ на 11 мая обстановка с природными пожарами остаётся сложной. По состоянию на 15:30 местного времени на территории края ликвидирован 81 пожар, в том числе 64 — возгорания травы и мусора.

Природные пожары на Алтае МЧС

«Пожарно-спасательные подразделения продолжают работу в усиленном режиме. Так, в Заринском районе в окрестностях сёл Новокопылово и Старокопылово действуют ландшафтные пожары. На месте работу по защите населенных пунктов от огня ведёт группировка, в составе которой пожарные МЧС России, работники краевых пожарных частей, лесоохраны», — пояснили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 мая, в Алтайском крае было ликвидировано 54 пожара, причиной большинства из них стали горение мусора и травы.

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