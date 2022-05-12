Кемерово, 12 мая 2022, 06:55 — REGNUM В Кемеровской области с 12 по 15 мая сохранится высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.
«В пяти районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса)», — уточняется в прогнозе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству кемеровского управления доложить о ходе расследования дела, возбуждённого после пожаров в Тяжинском муниципальном округе.
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