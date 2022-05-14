Ольхонский район, Иркутская область, , 11:09 — REGNUM ГУ МВД по Иркутской области сообщает подробности инцидента со сгоревшим катером в Ольхонском районе.

Сгоревший катер МВД

Событие произошло в поселке Хужир. Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог. Предполагаемыми виновниками пожара оказались двое подростков 9 и 13 лет. Они признались, что без разрешения владельца проникли на катер, накрытый пологом, и играли со спичками. Они не заметили, что на палубе пролит горюче-смазочный материал. Одна из горящих спичек упала на пол, и он воспламенился. Испугавшись произошедшего, мальчики убежали.

В результате инцидента внутренняя часть катера полностью уничтожена. По данному факту ведется проверка. Родители школьников привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае в ночь на 14 мая в парке семейного отдыха «Эдельвейс» Барнаула сгорело кафе, вероятной причиной случившегося стал поджог.

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