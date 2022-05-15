Усть-Абаканский район, Хакасия, , 14:42 — REGNUM В Хакасии 15 мая действуют пять лесных пожаров, три из которых локализованы на общей площади 900 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе минприроды республики.

Лесной пожар в Хакасии Минприроды Хакасии

«Сложной остаётся ситуация с действующими лесными пожарами в Абазинском (Онинское участковое) и Абаканском (Биджинское участковое) лесничеств. Общая площадь лесного фонда, пройденная огнём на данных территориях, уже около 2 тыс. га», — отметили в ведомстве.

В борьбе с огнём задействовано более 70 пожарных с 15 единиц техники. В лесах Усть-Абаканского и Таштыпского районов введён режим ЧС.