Курган, , 08:32 — REGNUM В Курганской области с 28 апреля ликвидировано 70 лесных пожаров на площади, пройденной огнём свыше 32 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Пожары тушились в условиях штормовой ветровой нагрузки при аномально высокой температуре атмосферного воздуха для региона в весенний период.

На 9 мая в Курганской области были зафиксированы три лесных пожаров на площади, пройденной огнем 2510 га (днём ранее она составляла 6355 га). Случаев перехода огня на населенные пункты и объекты экономики не допущено. Все риски «ухода огня», в том числе верхового, за пределы лесного фонда были оперативно спрогнозированы и сняты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области до 26 мая действует запрет на посещение гражданами лесов.

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