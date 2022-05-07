Кемерово, , 15:58 — REGNUM В Кемеровской области сегодня, 7 мая, поступило сообщение о том, что в Тяжинском муниципальном округе горят более 50 жилых домов. По факту пожара в населённом пункте возбуждено уголовное дело.

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По предварительным данным, после тушения пожара в одном из жилых домов были обнаружены сильно обгоревшие тела трёх человек. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Работает судебный медик.

На место происшествия выехало руководство управления и следственная группа. Расследование дела продолжается.