Курган, , 15:21 — REGNUM В Курганской области из-за осложнившихся погодных условий и молниеносного распространения огня от травяных и лесных пожаров на территории всего региона вновь возвращён режим ЧС. Об этом сообщает областной оперативный штаб.

Лесной пожар Firecorps.org

На текущий момент зафиксированы возгорания на территории 12 муниципальных образований. Наиболее сложная обстановка фиксируется в Кетовском, Катайском, Каргапольском районах.

По поручению губернатора проводится заблаговременная эвакуация более 250 сельских жителей, из них 85 находятся в пунктах временного размещения.

Также рассматривается превентивное отключение системы энергоснабжения в населённых пунктах в случае появления опасности распространения пожара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области с утра 10 мая наблюдается штормовой ветер 25 м/с при температуре атмосферного воздуха +23 градуса по Цельсию.

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