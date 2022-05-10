Тюмень, , 13:43 — REGNUM В пригороде Тюмени продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара на Велижанском тракте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

В тушении горящей травы и сухой растительности участвуют сотрудники МЧС России, курсанты военного училища, работники областной противопожарной службы и авиалесоохраны, дружинники. На данный момент в ликвидации огня задействовано 14 единиц основной и специальной техники, около 80 человек. Также работал вертолет Ми-8. Угроза населению отсутствует.

«Обращаемся к жителям и гостям Тюменской области: 10 мая наблюдаются сильные порывы ветра. Будьте внимательны! Не разводите открытый огонь!" — обращаются к тюменцам огнеборцы.

Как ранее сообщало РЕ, сообщение о возгорании на Велижанском тракте поступило во второй половине дня 9 мая. Были зафиксированы очаги горения травы. Огонь подступал к двум садовым товариществам «Якорь» и «Сирень».

https://regnum.ru/news/accidents/3586472.html