Красноярск, , 08:33 — REGNUM Высокая пожарная опасность сохранится в ближайшие дни в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию гидрометцентра.

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По данным синоптиков, до конца недели в центральных и южных районах Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.

Население края просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателя сухой травы в Енисейском районе Красноярского края.

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