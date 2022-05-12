Красноярск, 12 мая 2022, 08:33 — REGNUM Высокая пожарная опасность сохранится в ближайшие дни в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в краевом главке МЧС, ссылаясь на информацию гидрометцентра.
По данным синоптиков, до конца недели в центральных и южных районах Красноярского края сохранится высокая пожарная опасность четвёртого класса.
Население края просят строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM, лётчик-наблюдатель помог поймать поджигателя сухой травы в Енисейском районе Красноярского края.
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