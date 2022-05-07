Иркутск, , 14:30 — REGNUM Прокуратура в Иркутской области 7 мая известила о проведении доследственной проверки по сообщению о пожаре в дачном посёлке «Моргудон» Братска.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

«По предварительным данным от пожара пострадало несколько дачных домиков. Причины произошедшего и информация о пострадавших выясняются. На место выехал исполняющий обязанности прокурора города», — сказано в сообщении пресс-служба прокуратуры Братска.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о пожарной безопасности. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в садоводстве «Маргудон» горит несколько домов, известил в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Тем временем, в регионе передано экстренное штормовое предупреждение: 7 мая на станции Червянка Чунского района наблюдается очень сильный юго-западный ветер, скорость которого достигает 25 м/с. В северо-западных районах в ближайшие 1-2 часа ожидается очень сильный ветер до 25-27 м/с

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