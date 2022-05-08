Тюмень, 8 мая 2022, 18:17 — REGNUM В Тюменской области начала 2022 года 60 граждан привлечены к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
На сегодня составлено 27 протоколов, наложено штрафов на сумму 671,5 тыс. рублей. За аналогичный период 2021 года было составлено 65 протоколов и оштрафовано 88 граждан, суммарно заплативших 753 тыс. рублей.
Во время особого противопожарного режима, который действует в области, проведено 1920 патрулирований лесов и 1889 бесед с нарушителями. При этом 52 людям и 11 машинам предотвратили доступ в лес.
Очередной рейд инспекторов Службы лесного фонда совместно с представителями МВД и МЧС проводился в Каменском участковом лесничестве Тюменского района. В лесу были отмечены трое непрошенных посетителей, а также одна машина.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в тюменской области введён запрет на помещение лесов до 26 мая.
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