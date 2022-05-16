Абакан, , 09:46 — REGNUM По состоянию на утро 16 мая в Хакасии действует пять пожаров на землях лесного фонда. Четыре лесных пожара локализовано, сообщили ИА REGNUM в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Лесной пожар Иван Шилов, ИА REGNUM

Уточняется, что за выходные (14-15 мая) в Хакасии возникло семь лесных пожаров. Огнеборцы тушили возгорания в Бейском, Боградском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах. Продолжалось тушение пожаров в Абазинском и Абаканском лесничествах.

Пожары в Биджинском и Боградском лесничествах локализованы. Возгорания в Усть-Абаканском, Сонском, Табатском и Боградском участковых лесничествах ликвидированы на общей площади почти 400 га.

«Серьёзной остается ситуация в Абазинском (Онинское участковое) лесничестве», — подчеркнули в минприроды.

Введён режим ЧС в лесах Таштыпского и Усть-Абаканского районов. Прорабатывается вопрос о введении режима ЧС на землях лесного фонда всего региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала лесопожарного сезона в Хакасии зарегистрировано 52 лесных пожара. В республике действует особый противопожарный режим.

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