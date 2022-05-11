Ханты-Мансийск, , 10:44 — REGNUM В Югре с начала года впервые зарегистрирован лесной пожар. В регионе установилась сухая и тёплая погода, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Лесной пожар 92.mchs.gov.ru

Первый лесной пожар в Югре произошёл 9 мая в Кондинском районе, площадь, пройденная огнём, составила 10 гектаров. Угрозы населённым пунктам не было. Отмечается, что на 11 мая 2021 года на территории Югры было зарегистрировано шесть лесных пожаров на площади более 55 гектаров.

Что касается ландшафтных пожаров, то на 11 мая 22 года их зарегистрировано в регионе 29, тогда как на эту дату в прошлом году было 33 таких возгораний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Югре в связи с природными пожарами режим повышенной готовности был введён 21 мая.

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