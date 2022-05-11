Тюмень, , 09:23 — REGNUM В Тюменской области по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства утром 11 мая действовали 11 лесных пожаров, пять из которых локализованы. Об этом сообщает региональный департамент лесного хозяйства.

Лесной пожар Https://78.mchs.gov.ru

Общая площадь, пройденная огнём, составила 157,7 га. Сутками ранее — 289,9 га.

На 11 мая на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средний).

Как ранее сообщало РЕ, в тюменской области установлен запрет на посещение лесов до 26 мая.

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