Тюмень, 11 мая 2022, 09:23 — REGNUM В Тюменской области по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства утром 11 мая действовали 11 лесных пожаров, пять из которых локализованы. Об этом сообщает региональный департамент лесного хозяйства.
Общая площадь, пройденная огнём, составила 157,7 га. Сутками ранее — 289,9 га.
На 11 мая на всей территории Тюменской области установлен III класс пожарной опасности (средний).
Как ранее сообщало РЕ, в тюменской области установлен запрет на посещение лесов до 26 мая.
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