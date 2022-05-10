Иркутск, , 13:15 — REGNUM Причиной пожаров в селе Половино-Черемхово и СНТ Моргудон стало воспламенение сухой растительности в результате неосторожного обращения с огнём. Сильный ветер только ускорил его распространение, пояснил 10 мая в своём телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Окурок George Hodan

По его словам, причиной всех новых пожаров стал человеческий фактор.

«Нарушитель был выявлен в ходе оперативно-следственных мероприятий. «Я покурил, бросил бычок, а на земле опилки и трава», — с этого и начинаются крупные пожары, способные при сильном ветре уничтожить целые поселки», — пояснил глава Приангарья.

Он также напомнил, что на территории всей области действует режим ЧС. Любая деятельность в лесу, кроме тушения пожаров, приостановлена. Всем, кто нарушает запрет, грозит ответственность вплоть до уголовной. На данный момент возбуждено уже девять уголовных дел, ещё три — готовится к возбуждению.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая известило о задержании двоих жителей Иркутской области, которые сознались: из-за их неосторожных действий загорелся лес вблизи деревни Грязная.

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