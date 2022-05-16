Томск, , 11:38 — REGNUM В Томске с 17 по 20 мая сохраняется чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Лесной пожар в Томской области ЦУР Томской области

В связи с этим горожан призвали соблюдать меры пожарной безопасности, напомнив о действии особого противопожарного режима. В этот период запрещено разводить огонь и проводить пожароопасные работы в лесах и на прилегающих к ним территориях.

«Нарушение требований пожарной безопасности во время особого противопожарного режима влечет за собой административную и уголовную ответственность», — отметили в мэрии.