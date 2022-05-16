Якутск, , 07:07 — REGNUM В Якутии утром 16 мая действующих природных пожаров зафиксировано не было, за прошедшие сутки новых пожаров не зарегистрировано, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

В лесу Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Читайте также: Особый противопожарный режим ввели в районе Камчатки

С начала пожароопасного сезона в Якутии по данным «Авиалесоохраны» зарегистрировано девять природных пожаров, общая площадь, пройденная огнём, составила 90,9 га. На тушение лесных пожаров привлекались восемь человек и три единицы техники, для авиаразведки и передислокации на природных пожарах работали три воздушных судна.

По состоянию на 16 мая IV класс пожарной опасности леса сохраняется на территории Олекминского района по весенней шкале.

В целях профилактики природных пожаров за сутки отработали две патрульно-контрольные группы. Выставлено 24 поста, ограничивающих допуск населения в леса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Мильковском районе ввели особый противопожарный режим.