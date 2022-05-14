Новосибирск, , 11:02 — REGNUM В предстоящие выходные в 15 районах Новосибирской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные синоптиков.

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В остальных районах ожидается 4 класс пожароопасности. По всей территории области прогнозируется сухая и ветреная погода.

«При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнем может обернуться бедой, поэтому гражданам необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности», — напомнили в управлении.

В связи с этим жителей призвали быть предельно осторожными при обращении с огнём. В период действующего в регионе особого противопожарного режима запрещено разведение костров и использование открытого огня.