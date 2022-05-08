п. Половино-Черемхово, , 10:43 — REGNUM Полицейские отдела МВД России по Тайшетскому району в кратчайшие сроки восстановили сгоревшие паспорта жителям Половино-Черемхово, сообщает 8 мая телеграм-канал ГУ МВД РФ по Иркутской области.

Иркутская область. В кратчайшие сроки восстановили сгоревшие Паспорта жителям Половино-Черемхово МВД

При пожаре утратили паспорта две местные жительницы. В течение суток им были выданы новые документы, удостоверяющие личность.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате массового пожара в селе Половино-Черемхово Тайшетского района пострадали восемь человек. У многих сгорели паспорта. Пострадавшие в результате разгула огненной стихии получат финансовую помощь в размере от 10 до 100 тыс. рублей.

Читайте также: В Иркутской области погорельцам выплатят до 100 тыс. рублей

Читайте также: Восемь человек пострадали в результате массового пожара в Приангарье