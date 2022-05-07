Абакан, 7 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Хакасские огнеборцы продолжают тушить крупный пожар в районе горы Самохвал в Абакане. На место выехал глава республики Валентин Коновалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба главы Хакасии Горящие дачные дома в Абакане, Хакасия

Площадь пожара в дачном массиве составила около 225 га, огнём повреждены около 30 строений. В борьбе с возгоранием в настоящее время задействовано более 170 человек и 31 единица техники, в том числе вертолёт и пожарный поезд.

«На данный момент известно о двух пострадавших, им оказывается медицинская помощь. 12 дачников успешно эвакуированы из опасной зоны», — добавили в правительстве.

Глава региона назвал ситуацию сложной, призвав жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности. Жителей горящего дачного посёлка он попросил не приезжать на место.

Добавим, что погода не облегчает работу спасателям. Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в республике ожидается сильный ветер местами до 25 метров в секунду, в горах до 30 метров в секунду.