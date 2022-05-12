Тюмень, 12 мая, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Тюменской области за прошедшие сутки ликвидировано 19 ландшафтных пожаров на площади 205 га и 11 лесных пожаров на площади 671,4 га. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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По данным диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области на 8:00 (6:00 мск) 12 мая действовали девять лесных пожаров, шесть из них локализовано.

На всей территории Тюменской области на 12 мая установлен III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая общая площадь, пройденная огнём, в Тюменской области составила 157,7 га