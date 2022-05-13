Новокузнецк, Кемеровская область, , 08:58 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов потребовал соблюдения противопожарных правил. Он также напомнил горожанам о запретах.

Пожар

«Настоятельно требую обязательного соблюдения противопожарных правил, поведения в лесу и на прилегающих к нему территориях, а также о вреде от самовольных выжиганий сухой травы, — написал Кузнецов в своём телеграм-канале. — Вводится запрет: на сжигание мусора; разжигание огня (в том числе приготовления пищи на открытом огне); на высыпание горячей золы в контейнеры и открытые участки».

Напомним, что в Кемеровской области с 15 апреля по 1 июня введён особый противопожарный режим.

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