Екатеринбург, , 17:16 — REGNUM В Свердловской области на участке дороги «подъезд к Новосвердловской нефтебазе от Сулимовского торфяника» отмечено задымление. Об этом сообщает отделение пропаганды областного управления ГИБДД.

Лесной пожар Алексей Колчин © ИА REGNUM

Оно зафиксировано на протяжении двух километров. Причиной являются пожары в полях.

Обстановку на месте контролируют четыре экипажа ГИБДД. Организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД по громкоговорителю предупреждают водителей о ситуации, призывают их сбавить скорость, а также помогают специализированной технике МЧС беспрепятственно проезжать.

«В случае ухудшения обстановки движение будет ограничено», — предупреждает Госавтоинспекция. И призывает автомобилистов скорректировать маршруты и ограничить поездки в данном направлении.