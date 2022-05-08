Москва, , 08:17 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 157 лесных пожаров на общей площади 12 030 га. Об этом 7 мая сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

Лесной пожар (сс) Saiho

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 06.05.2022 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 157 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 12 030 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Ленинградской, Псковской, Владимирской, Московской, Нижегородской, Самарской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской, Амурской и Сахалинской областей; в Башкирии и Бурятии; а также в Алтайском, Красноярском, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях и в Еврейской АО.

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 58 лесных пожаров на общей площади 11 288 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 5017 человек, 1146 единицы техники и 17 воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 58 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иркутской области сохраняется риск возникновения массовых пожаров.