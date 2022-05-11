Уфа, , 08:12 — REGNUM Лесной пожар ликвидировали в Башкирии на площади 15 га. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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10 мая спасатели получили информацию о лесном пожаре в Южно-Уральском государственном природном заповеднике в Бурзянском районе на расстоянии шести км от населенного пункта Айгир.

По тревоге были подняты 30 огнеборцев. Прибыв на место, они установили, что горение происходит в труднодоступной местности на правом берегу реки Малый Инзер, склон горы Малый Ямантау. В связи с этим спецтехника проехать не могла.

Распространению огня по склону горы способствовал сильный ветер. Пожар угрозы для населенного пункта не представлял: на его пути была река, а ветер дул от населенного пункта.

На месте для защиты населенного пункта осуществляла дежурство пожарная часть села Инзер.

«Пожар ликвидирован в 8:40 часов на площади 15 га», — сообщает пресс-служба.