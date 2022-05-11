Иркутск, , 12:01 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области 11 мая известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели тракториста при тушении лесного пожара в районе Егоровского кладбища.

В Иркутском районе возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины при тушении лесного пожара СКР

Тело 37-летнего мужчины без признаков жизни было обнаружено рядом с самоходным транспортным средством.

Установлено, что он являлся работником АУ «Иркутский лесхоз», прибыл на место для опашки и предотвращения дальнейшего распространения огня. По данному факту следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Как сообщало ИА REGNUM, это не единственная жертва природных пожаров, скучившихся в Иркутской области за последне время. В садоводстве «Моргудон» (Братск) во время масштабного пожара сгорело 35 дачных домов, погибли два человека, эвакуированы 150 человек.

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