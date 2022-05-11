Екатеринбург, 11 мая 2022, 07:57 — REGNUM В Академическом районе Екатеринбурга местные жители пожаловались на запах гари. Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора.
В ведомстве заявляют, что постоянно контролируют качество воздуха. Населению рекомендуют придерживаться рекомендаций медиков на период смога.
Как сообщало ИА REGNUM, возле Екатеринбурга произошли крупные пожары. В населённых пунктах Берёзовского и Верхнепышминского городских округов сгорело несколько домов. Также недалеко от города отмечались природные пожары.