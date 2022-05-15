Иркутск, , 10:08 — REGNUM Вертолёт Ми-8 МЧС России направлен в Усольский район Иркутской области для тушения лесного пожара., сообщает 15 мая телеграм-канал ГУ МЧС по региону.

Вертолёт Ann.az

Борт Ми-8 с водосливным устройством, задействовшийся в тушении лесного пожара в Братском районе, накануне произвел 22 слива 66 тонн воды. С помощью авиации было обработано 2 км горящей кромки. Пожар ликвидирован. Вертолёт Ми-8 МЧС России направлен на тушение лесного пожара на площади 100 га в Усольском районе.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением обстановки с пожарами действует в регионе. Сегодня, 15 мая, продолжается работа по тушению 21 лесного пожара в 11 районах.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в лесах Прибайкалья сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Тайшетском районе накануне было составлено 10 протоколов по фактам сжигания мусора и сухой травы.

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