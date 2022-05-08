Иркутск, , 03:13 — REGNUM В Иркутской области введён режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий и пожаров. Он будет действовать до особого указания. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Пожар

Он уточнил, что в Иркутской области 7 мая произошло два крупных пожара. Тушение осложнялось сильным ветром — до 16 метров в секунду. По имеющимся данным, в результат пожаров погибла пожилая женщина.

«В селе Половино-Черемхово Тайшетского района сгорели шесть жилых домов, здание школы, два нежилых дома. Предварительная причина — обрыв линии электропередач. Ещё один пожар произошёл в Братском районе. В дачном посёлке Моргудон пострадало 35 домов. Предварительно причиной пожара является человеческий фактор», — написал Кобзев.

Из-за разгула огненной стихии эвакуированы десятки местных жителей. Людям оказывают материальную помощь. 82 ученика школы переведут в посёлок Юрты.

ИА REGNUM сообщало, что ранее режим ЧС был введён только в одном из районов Приангарья.

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