Берёзовский, Свердловская область, , 08:28 — REGNUM Крупный пожар в посёлке Безречном Свердловской области произошёл по вине людей. Об этом написал в соцсетях глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов.

Пожар 12019

Оказалось, что в частном секторе сжигали мусор. И небольшой пожар разросся из-за сильного порывистого ветра. Пламя унесло в лес.

«Весь день около 50 пожарных и добровольцев сдерживали натиск огня, не позволяя ему зайти обратно в населённый пункт», — сказал Писцов. И добавил, что 10 мая ветер усилился, огонь с нескольких сторон обхватил Безречный, и несмотря на мощную группировку, около 140 человек, на пару часов стихия оказалась сильнее.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара было повреждено 14 строений. Из них семь жилых.