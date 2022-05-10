Берёзовский, Свердловская область, 10 мая 2022, 15:13 — REGNUM В посёлке Безречный возле Екатеринбурга горит 14 построек. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
Также происходит горение сухой растительности. Быстрому распространению пламени способствуют сильные порывы ветра. Для подачи воды проложено шесть магистральных линий.
Принимаются меры для скорейшей локализации пожара. Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник 10 мая.
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