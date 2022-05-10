Тюмень, , 15:01 — REGNUM В Тюменской области действует три лесных пожара, два из них локализовано. Об этом сообщает региональный департамент лесного хозяйства.

Лесной пожар Vk.com/rosatom_vniief

За сутки в регионе на 10 мая ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 289,9 га.

По погодным условиям 11 и 12 мая на всей территории Тюменской области прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя пожарная опасность).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области действует особый противопожарный режим.

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