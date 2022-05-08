Абакан, , 09:11 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за масштабных пожаров в Красноярском крае. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Валентин Коновалов R-19.ru

7 мая из-за ураганного ветра в соседнем регионе произошли многочисленные возгорания, в результате которых сгорели более 500 жилых строений. В результате погибли два человека, пострадали ещё 17.

Огонь охватил более чем 16 населённых пунктов в 10 районах Красноярского края. В настоящий момент горят около 200 строений. Для ликвидации пожаров задействованы около 300 человек и более 90 единиц техники.

В сёлах Талажанка и Никольск погибли пять человек, ещё два человека погибли 7 мая при пожаре в Ачинске. По фактам гибели людей были возбуждены уголовные дела. Власти края, как сообщало ИА REGNUM, обещали поддержку погорельцам по восстановлению домов.

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