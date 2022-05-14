Иркутск, , 09:38 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 14 мая, побывал на месте пожара, в результате которого пострадало здание Театра юного зрителя (ТЮЗа). Увиденным он поделился в своём телеграм-канале:

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев осматривает пострадавшее в огне пожара создание ТЮЗа Цитата из видео

«Сейчас здесь идёт разборка конструкций. Первоочередная задача — безопасность людей. Нужно перекрыть доступ в здание. Установить заграждение. Далее необходимо провести инженерное обследование объекта, оценить состояние несущих конструкций. На этой уйдет порядка двух недель.

Уже ясно, что историческая часть здания не пострадала. Фасад, выходящий на улицы Ленина и Карла Маркса, сохранился. Огнём уничтожена та часть, что планировалась к демонтажу. Здание будет восстанавливаться по большому комплексному проекту. В ближайшее время он заходит в экспертизу. Параллельно в него будут вноситься корректировки по объемам работ».

Также губернатор Приангарья проинформировал, что в регионе создана комиссия по выявлению причин пожара и восстановлению здания. Возврат объекту культурного наследия исторического облика будет в зоне её ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, сильнейший пожар, охвативший 13 мая неэксплуатируемое здание иркутского Театра юного зрителя (ТЮЗа), которое является объектом культурного наследия, не повредил его историческую часть. Ранее Игорь Кобзев отмечал, что здание подлежит реставрации:

«Это история, и мы ее будем восстанавливать. Никаких гостиниц, торговых центров, домов и объектов другой функциональности на этом месте не будет!».

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