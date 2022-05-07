Иркутск, , 13:37 — REGNUM В Иркутской области 7 мая ликвидируют два крупных пожара, сообщает телеграмм-канал терминального ГУ МЧС РФ. Речь идёт о населённых пунктах Братского и Тайшетского районов.

Пожарные 56.mchs.gov.ru

В посёлке Моргудон Братского района, по состоянию на 17:30 местного времени горят 15 дачных домов и 4 га сухой растительности.

В 15:14 местного времени поступило сообщение о пожаре в селе Половино-Черемхово Тайшетского района. На момент прибытия первого подразделения горели четыре деревянных дома, в условиях сильного ветра существовала угроза распространения огня на соседние жилые дома. На данный момент пожарные тушат семь домов и здание школы. Общая площадь пожара составляет 4 га.

От администрации привлечены для создания противопожарных разрывов шесть тракторов и два бульдозера. Всего в ликвидации пожара задействованы 69 человек, 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем, на станции Червянка Чунского района порывы очень сильного юго-западного ветра уже составляют 25 м/с. В северо-западных районах в ближайшее 1-2 часа ожидается очень сильный ветер 25-27 м/с.

Очень сильные пожары полыхают в соседнем Красноярском крае, там введён режим ЧС.

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