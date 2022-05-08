Кемерово, , 14:40 — REGNUM В Кемеровской области объявлен сбор помощи для жителей, пострадавших от пожаров в Тяжинском округе. Об этом сообщил телеграм-канал блока экономического развития правительства региона.

Гуманитарная помощь futureatlas.com

«Предприниматели Кузбасса могут оказать поддержку пострадавшим от пожаров жителям Тяжинского округа», — говорится в официальном сообщении.

Отметим, что на территории округа сгорело 98 домов. По поручению губернатора Сергея Цивилёва пострадавшим будет оказана необходимая поддержка. Также он распорядился организовать сбор помощи. Неравнодушные кузбасовцы и предприниматели уже несут одежду, обувь, постельные принадлежности и предметы первой необходимости.