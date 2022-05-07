Курган, 7 мая, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В Курганской области региональная комиссия по ЧС сформулирует предложения министерствам и ведомствам РФ по корректировке противопожарных мероприятий. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области Курганские спасатели борются с травяным пожаром

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отметил, что в регионе уже второй раз за три года наблюдается абсолютная погодно-климатическая аномалия, когда в конце апреля и начале мая фиксируется резкий подъём температуры атмосферного воздуха до июньских значений, одновременно со штормовым ветром. Потому у органов власти есть основания для корректировки устаревших норм.

Предлагается раньше устанавливать запрет на посещение лесов. За сельхозпалы должно быть не только лишение господдержки аграрных предприятий, но более жестокие меры, и сразу. Открытие весенней охоты, когда несколько десятков тысяч человек одновременно выезжают на природу в самый пик пожарной опасности, — тоже нужно понимать, как поступать с этим, отмечалось на заседании штаба.

Необходимо думать о корректировке норм обеспечения противопожарной безопасности в поселениях и СНТ. Это и качество объектов внутреннего энергохозяйства, обрывы которого приводят к ЧС. Речь должна идти и об усилении ответственности тех, кто создаёт угрозы — от арендаторов лесов до граждан и должностных лиц.

«Откровенную дурость, разгильдяйство, а порой и вредительство угроза административного воздействия и штраф в 2000 рублей не останавливает», — отметил глава Зауралья.

Необходимо задуматься и о корректировке норм градостроительной политики в части снижения плотности застройки и размещения объектов, когда легкогоримые дачные постройки «лепятся» одна на одну, а потом всё это массово вводится через дачную амнистию.

А также нужно ещё чаще проводить обучение работников и должностных лиц, которые обязаны отвечать за комплекс мер по предотвращению и противодействию пожарам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации в Курганской области продолжает действовать на территории Каргапольского, Кетовского и Белозерского округов, Варгашинского района и города Кургана.