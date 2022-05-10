Барнаул, , 13:00 — REGNUM Все 50 алтайских сотрудников ГУ МЧС РФ, принимавших участие в тущении масштабных природных пожаров в Красноярском крае, благополучно возвратились в Барнаул. Как сообщает 10 мая телеграм-канал ведомства, после многочасового марша бойцы практически сразу приступили к выполнению задач по тушению возгораний сухой растительности, защите населенных пунктов от огня.

Алтайские пожарные благополучно возвратились в пункт постоянной дислокации МЧС

«И вот в связи с улучшением ситуации, достигнутым усилиями всей работающей группировки, пожарные подразделений ГУ МЧС России по Алтайскому краю возвращены в Барнаул. Все поставленные задачи наши пожарные успешно выполнили», — пояснили в МЧС

Пожар в Красноярском крае МЧС

Как сообщало ИА REGNUM, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю была направлена в Красноярский край, где возникло множество пожаров, 7 мая. Отмечалось, что колонна проведёт в пути порядка 20 часов.

Читайте также: Алтай поможет потушить пожары в Красноярском крае