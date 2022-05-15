Красноярск, , 09:22 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки ликвидировано 17 лесных пожаров. В нескольких районах была предотвращена угроза перехода огня на населённые пункты и объекты экономики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Лесной пожар skeeze

Между тем, в регионе сохраняется напряжённая пожароопасная обстановка из-за установившейся аномально жаркой погоды. По данным на утро 15 мая здесь действуют 36 лесных пожаров на площади 7,9 тыс. га. Причиной большинства из них стал человек.

«Сейчас в крае мобилизованы все ресурсы. Задействовано более 4000 человек и 1100 единиц техники. Территории круглосуточно патрулируют, при обнаружении возгораний оперативно приступают к тушению», — отметили в правительстве.