Пенза, , 18:25 — REGNUM В 2022 году на реализацию мероприятий по предупреждению пожаров, охрану и восстановление лесных ресурсов в Пензенской области направят 83 млн рублей. Из них более 17 млн рублей выделяется на приобретение лесопожарной спецтехники, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Плакаты «Берегите лес!» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко считает ситуацию с противопожарными мероприятиями стабильной, однако для профилактики возгораний необходимо мобилизовать все ресурсы.

В регионе с начала пожароопасного сезона установили 690 шлагбаумов, 505 аншлагов, обустроили свыше 800 км минерализованных полос и обеспечили уход за ними. С населением проведено более 1 тыс. профилактических бесед.

«Дачный сезон вступает в активную фазу, люди все чаще выезжают на свои участки. Следует активизировать разъяснительную работу, привлекать к ней арендаторов лесных участков, а также председателей СНТ и дачных кооперативов, регулярно напоминать о правилах пожарной безопасности», — поручил главам муниципалитетов губернатор.

ИА REGNUM напоминает, пожароопасные сезон на территории Пензенской области определен с 10 апреля по 15 октября.

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