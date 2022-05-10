Тюмень, 10 мая 2022, 09:55 — REGNUM В Тюменской области по указу президента России Владимиру Путина медалью «За отвагу на пожаре» награждены двое огнеборцев. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
Государственные награды за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей во время природных пожаров в Тюменской области весной 2021 года, присвоены трактористу Тюменской авиалесоохраны Александру Горбунову и леснику из Вагайского района Ришату Каримову.
Отмечается, что в мае 2021 года Ришат Каримов руководил ликвидацией лесного пожара на территории Вагайского района. При штормовом ветре фронт пожара стал быстро приближаться к огнеборцам. Благодаря решительным действиям Каримова были спасены 24 работника парашютно-десантной пожарной службы. Сам он, будучи замыкающим, не успел укрыться от огненной стихии и получил серьёзные ожоги.
Тракторист Александр Горбунов в мае 2021 года на пожаре в Винзилинском участковом лесничестве, рискуя жизнью, прокладывал минерализованные полосы. Температура в тракторе доходила до предельной. Задыхаясь в дыму, он отсекал стену огня, подходящую к селу Муллаши. Благодаря умелым действиям тракториста Горбунова село было отрезано от лесного массива и спасено от огня. Сам он с ожогами попал в больницу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2022 года в Тюменской области сохраняется особый противопожарный режим, и действует запрет на посещение гражданами лесов до 26 мая.
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