Красноярск, , 06:00 — REGNUM Масштабные пожары в Красноярском крае локализованы, сообщили ИА REGNUM 8 мая в региональном правительстве.

Пожар Pexels

Ночью губернатор края Александр Усс доложил о ходе ликвидации последствий пожаров и помощи жителям президенту России Владимиру Путину. Глава государства поставил задачу восстановить утраченное жильё.

По данным штаба по ЧС, возгорания были вызваны аномальными погодными условиями на территории края (ветер до 40 м/с). Произошло 273 пожара в 18 муниципальных образованиях. Погибли пять человек, 19 пострадали. 14-ти пострадавшим потребовалась госпитализация, в том числе шести пожарным.

Огнём уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.

Потушено 196 пожаров на площади 37,6 тыс. кв. м. 77 пожаров на площади 16,4 тыс. кв. м локализовано. В тушении принимают участие 2007 человек, 548 единиц техники.

Добавим, в Красноярском крае сохраняется ветреная погода.

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