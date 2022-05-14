Барнаул, , 10:52 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщила некоторые подробности серьёзного пожара в пятиэтажном доме, случившегося 14 мая на улице Воронежской в Барнауле:

Пожар на улице Воронежской в Барнауле МЧС

«Открытое горение ликвидировано. Площадь пожара составила 15 кв. м. Спасены 28 человек, из них семеро детей. Работало семь звеньев ГДЗС. Были задействованы шесть автоцистерн и автолестница. Причина пожара устанавливается».

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошел на втором этаже жилого дома. Всего за 13 мая в Алтайском крае ликвидировано 72 пожара, 15 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 2 пожара. Один из них, по предварительным данным возник в результате поджога: в ночь на 14 мая в парке семейного отдыха «Эдельвейс» Барнаула сгорело кафе.

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