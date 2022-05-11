Тюмень, 11 мая 2022, 20:08 — REGNUM В Тюменской области причина 96% возгораний — это неосторожное обращение с огнём. Об этом 11 мая на заседании оперативного штаба заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Марк Шагал. Горящий дом. 1913
Марк Шагал. Горящий дом. 1913

На сегодня заведено 10 уголовных дел на виновников пожаров в регионе. Моор дал поручение специалистам приложить максимальные усилия для качественной подготовки материалов в суд.

«На этой неделе соберёмся с главами трёх районов, где из-за природных пожаров пострадали дома граждан. Каждый случай разберем индивидуально, найдем варианты, как помочь землякам», — отметил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ишимском районе Тюменской области из-за природного пожара 11 мая эвакуировали более 40 отдыхающих из санатория и жителей из двух поселений.

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