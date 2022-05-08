Оренбург, , 19:03 — REGNUM В Оренбургском районе ландшафтный пожар повредил два садовых дома в садоводческом товариществе «хутор Степановский». Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Пожар

Пожар возник днём 7 мая. На коллективный сад огонь распространился из-за сильного порывистого ветра. Также пострадала неэксплуатируемая хозяйственная постройка. К тушению были привлечены более 190 человек личного состава и 52 единицы техники. В частности, задействовали пожарный поезд.

Возгорание в районе сада уже ликвидировано, добавили в МЧС. В то же время лес продолжает гореть.

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